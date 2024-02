"“Patria” è un concetto genuinamente invocato, nel corso della storia, da chi si è battuto per una comunità di liberi e uguali, per maggiore democrazia, per la liberazione dei popoli oppressi. È per questo che quando ho fatto il mio discorso per il voto di fiducia alla Camera da Presidente del Consiglio nel 2019 ho voluto utilizzare la parola “patria”.

Ieri, alla @ScuolaM5S, abbiamo ragionato su “patria” e “patriottismo” con studiosi di varia formazione culturale, e professori eccellenti, con idee molto diverse anche tra loro. La nostra Scuola è uno spazio di libertà dove le idee si ascoltano e si confrontano. In cui nessuno guarda gli altri dall’alto in basso perché li reputa di destra o di sinistra per storia e trascorsi.

Credo che una forza coraggiosa come il M5S debba continuare a impegnarsi per recuperare un “patriottismo costituzionale”, riscoprendo la bellezza della parola Patria nei valori della Costituzione anziché nelle sue degenerazioni totalitarie, reazionarie o ultranazionalistiche.

È patriottico ripudiare la guerra e le soluzioni che passano solo per le armi e non per il dialogo; è patriottico battersi contro stipendi troppo bassi, precariato e sfruttamento.

È patriottico difendere la nostra Sanità pubblica dai tagli, anziché spostare investimenti e creare praterie per le cliniche private come sta accadendo oggi.

Non è patriottico dividere l’Italia in 20 staterelli senza più solidarietà fra loro acuendo le disuguaglianze fra cittadini di serie A, B e C come ha scelto di fare questo Governo. Non è patriottico fare la guerra nei fatti e nelle parole ai poveri anziché alla povertà.

Non è patriottico andare in Europa e tornare con un “sì” a 12 miliardi di tagli l’anno per l’Italia come ha fatto Meloni. Colpiranno i cittadini con tagli e tasse.

Non è patriottica la riforma della giustizia di questo Governo che vuole dare vita a una giustizia di “casta” che indossa i guanti bianchi per potenti e politici – cancellandone i reati - e il pugno di ferro contro i comuni cittadini.

Patria può tornare a essere una parola a noi tutti cara. Con il coraggio delle nostre idee, con sincero amore per i nostri valori costituzionali".

Così su X il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.