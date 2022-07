"Come noi ci assumiamo la responsabilità dei nostri comportamenti, anche Draghi si assume la responsabilità della sua decisione. Le dimissioni del presidente intervengono in un momento in cui l'ultimo voto di fiducia espresso certifica che esiste una maggioranza che gode di ampi margini numerici".

Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, presidente del M5S, in una diretta su Facebook.