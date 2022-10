“All’onorevole Marcello Gemmato, nuovo Sottosegretario alla Salute del Governo Meloni, giungano le nostre più vive congratulazioni”. Così Barbara Cittadini, presidente nazionale di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, in merito alla nomina dell’onorevole Marcello Gemmato a Sottosegretario alla Salute.

“Una nomina prestigiosa e importante, perché la sanità rappresenta un pilastro del nostro welfare e un diritto costituzionalmente garantito, da tutelare e promuovere con determinazione e unità di intenti. Siamo certi che Gemmato, grazie alla sua indubbia esperienza e competenza, saprà valorizzare tutte le componenti del Servizio Sanitario Nazionale, con grande senso di responsabilità e visione di sistema, in un momento di drammatica crisi economica e sociale. Aiop, quale rappresentante della componente di diritto privato del SSN, è pronta a lavorare in piena sinergia con il Ministero, con le sue 574 strutture, presenti in modo capillare sull'intero territorio nazionale, e l’impegno quotidiano dei suoi professionisti".