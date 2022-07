Mettere a rischio il governo per “fibrillazioni interne ai partiti è veramente poco responsabile. Non ha neanche senso perché forse poteva pagare prima della guerra e della pandemia, ma adesso non solo è irresponsabile ma non paga neanche, i sondaggi lo dimostrano”. Lo ha detto la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine di un evento in Campidoglio.