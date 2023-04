Riesumare il vecchio refrain della “sostituzione etnica” riporta il Governo ad una postura incompatibile con una presenza autorevole in Europa. Siamo di fronte ad un’involuzione sbagliata e pericolosa per l’Italia". E' il commento del leader e senatore di Azione, Carlo Calenda, in merito alle dichiarazioni del Ministro Lollobrigida, che ha detto: "No alla sostituzione etcnica, dobbiamo incentivare le nascite".