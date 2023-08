“Le uscite di Tajani sono un fuoco di paglia, tanto nel centrodestra comanda Meloni”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, in un’intervista a “Repubblica” parlando del governo e delle polemiche sulla tassa per gli extraprofitti e le alleanze europee. Una spina nel fianco per Meloni? “Ma Tajani non ha la forza né politica né elettorale per esserlo. È solo marketing elettorale per le Europee. Giocano sulle sfumature, ‘io sono più conservatore’, ‘io più moderato’, ma poi comanda Meloni”, prosegue il leader di Azione. A Tajani “fa schifo” l’Afd tedesca: “L’Afd è molto più a destra. Salvini e Meloni si sono dovuti rimangiare tutte le bordate estremiste, una volta al governo. Non vedo il rischio di derive fascistoidi da noi, anche perché la premessa sarebbe che qualcuno poi sappia far funzionare lo Stato. Ma qui nemmeno i treni arrivano in orario. I sovranisti non sono in grado di gestire nulla, dalla sanità all’economia. Parliamo delle politiche di Urso? Fanno ridere”.

Sul tema del salario minimo, Calenda spiega: “È una battaglia di merito ma anche il simbolo del desiderio di un pezzo di Paese di riequilibrare il rapporto tra remunerazioni e ricchezza”. La petizione, per Calenda, arriverà “sopra il mezzo milione di firme. Però chiariamoci: le firme sono un modo per mettere pressione sul governo. Va tenuto vivo il dialogo”. Alla domanda se accetterebbe un compromesso su un testo limitato, senza salario minimo, Calenda risponde: “No: il salario minimo è il minimo sindacale. Va bene l’allargamento della contrattazione, che è anche nella nostra pdl. Ma il punto è che alcuni contratti sono sotto i 9 euro”. Schlein e M5s propongono un’opposizione unita su altre battaglie, dalla sanità al Pnrr: “Certo che ci stiamo. Abbiamo una proposta su Pnrr e Industria 4.0 su cui si può lavorare insieme. La sanità è una battaglia su cui è nata Azione. È chiaro, rimangono posizioni politiche molto diverse, noi siamo il centro repubblicano e loro la sinistra. Ma troviamo il modo di collaborare, come di volta in volta cerco un accordo anche col governo”, conclude Calenda.