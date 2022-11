"Mobilitazioni? Verifichiamo come andranno le cose. Le mobilitazioni si fanno, non si minacciano. Noi aspettiamo di capire come il governo risponderà alle nostre proposte e quali saranno le occasioni di approfondimento sui temi che abbiamo dato". Lo ha dichiarato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, dopo l'incontro fra governo e sindacati a Palazzo Chigi.