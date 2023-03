“Penso che il nostro Paese abbia delle difficoltà da risolvere snellendo le procedure, la burocrazia intralcia un processo che deve essere invece rapido e di qualità. Nessuno mette la polvere sotto il tappeto, come ho sentito dire: il nostro Paese ha queste difficoltà che provengono dal passato. Anche durante il Governo Draghi, ci furono contestazioni per i ritardi sull’attuazione del Pnrr ereditati dal Governo Conte. Nessuno ha la bacchetta magica. Stiamo lavorando anche sulle riforme, come il codice appalti. Abbiamo necessità di accelerare i tempi e dare velocità alle opere e alle realizzazioni. Non c’è preoccupazione: piuttosto, tutti assieme, con grande impegno, dobbiamo rimettere in carreggiata il Paese su Riforme e Pnrr. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ospite ad Omnibus su La7.