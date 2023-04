Le parole del ministro Lollobrigida? “Espressioni razziste, hanno gettato la maschera. E’ un governo che sta dimostrando anche alcuni profili razzisti se un ministro della Repubblica parla in questi termini e dice non ci arrenderemo alla sostituzione etnica, come se volesse preservare la razza. Questo denota un substrato culturale lontanissimo da me e che la nostra Costituzione condanna”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata M5S Vittoria Baldino.