"Credo che l’incontro tra Letta e Conte in questa fase possa essere anche pericoloso. Era un incontro per “buttare a mare” la sindaca Raggi, come vorrebbero i romani, o era un modo per garantirle ancora un futuro?”. Lo ha dichiarato in un'intervista a iNews24 il deputato di ItaliaViva, Michele Anzaldi, che ha poi proseguito: ”Si tratta di una questione non di poco conto, perché in questo momento, escludendo la pandemia, se vogliamo parlare di politica, la prima vera urgenza sono proprio le elezioni amministrative”. Alla domanda su quando Renzi incontrerà Letta, Anzaldi ha risposto: “L’incontro ci sarà quando entrambi troveranno una data. Bisogna prima vedere i fatti e fino adesso ancora non ne abbiamo visti”. Sulle alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative, il deputato renziano ha poi dichiarato “Io per primo non sarei d'accordo nello scegliere un posizionamento alla cieca. È chiaro che il campo sarà quello del centrosinistra, perché Italia viva è una forza di “centro-centro-sinistra”, ma bisognerà prima discutere e confrontarci sui programmi”.

Sulla sostituzione dei capigruppo del Partito Democratico, Anzaldi ha successivamente commentato: “Quello che posso dire è che Marcucci e Del Rio sono stati anche i miei capigruppo e sono delle persone serie, affidabili, generose e che hanno raggiunto dei risultati che sono gli occhi di tutti. Mi sarebbe piaciuto, sempre nell'ipotesi di sostituirli, sapere anche il perché, o di ricevere quantomeno una motivazione politica”. In riferimento al ruolo che Italia viva dovrà essere in grado di svolgere, Anzaldi ha poi concluso:“Italia viva ha già un ruolo, e ha già un posto anche nei libri di storia. Pur sacrificandosi, ha messo in sicurezza il Paese e i risultati già ci sono, o comunque verranno capiti successivamente. E se anche così non fosse, l’importante è stato fare la cosa giusta”