"Assistenza agli #anziani, la riforma tradita. Doveva rappresentare una svolta per 3.8 milioni di persone non autosufficienti del nostro Paese, con più assistenza domiciliare e l’introduzione di un assegno “universale” di importo legato al bisogno di cura. E invece… ne godranno solo gli over80 con “livello di bisogno assistenziale gravissimo” e ISEE non superiore a 6.000 euro: 24.500 in tutto, ossia lo 0,6 per cento. E il carico di cura rimarrà sulle spalle delle famiglie (ovvero delle donne, nella quasi totalità dei casi)". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.