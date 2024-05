"La riforma della separazione delle carriere, approvata in consiglio dei ministri, è un impegno preciso che abbiamo preso con gli elettori e non un atto contro i magistrati. Un grande passo verso la giustizia giusta che ha sempre desiderato fortemente per il bene del nostro Paese e degli italiani il nostro presidente Silvio Berlusconi". E' quanto dichiara in una nota il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi.