“Quanto sta accadendo è incoerente rispetto al mandato che tutti i partiti avevano affidato al presidente del Consiglio Mario Draghi, cioè quello di realizzare le riforme possibili nel minor tempo possibile per avere e poi spendere i soldi del Pnrr. Lo ha detto a Sky TG24 Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite di ‘Timeline’ commentando la battuta di arresto che sta avendo la riforma della Giustizia. “Sappiamo che è un tema spinoso e che tutti i partiti avrebbero voluto qualcosa di più e di diverso dalla riforma Cartabia. Gli stessi parlamentari di Coraggio Italia hanno votato contro le richieste di Forza Italia, non perché molti di quegli emendamenti non fossero da noi condivisi, ma perché Palazzo Chigi aveva fatto sapere di ritenere quella riforma il punto di equilibrio più avanzato raggiungibile e da approvare prima della pausa estiva e avrebbe scardinato l’intero sistema di governo rispetto alle riforme. e noi ci siamo attenuti. Ci vorrebbe un po’ di generosità da parte di tutti. Bisogna ricordarsi – sottolinea Toti - che è un Governo di unità nazionale con un premier tecnico che deve trovare dei punti d’equilibrio, ricordare che abbiamo affidato i mesi della ripartenza a Mario Draghi e seguire un po’ anche le sue indicazioni. E’ giusto che i partiti valorizzino le proprie posizioni ma non in questo momento quando occorre un grande sforzo di unità e se c’è qualcosa da rinunciare rinunciarvi”. Sulla posizione critica di Berlusconi e del M5S, il presidente ligure ha detto: “Avrebbe dovuto chiarirsi per tempo con Draghi, perché il tema della tempistica delle riforme e che quello fosse il punto di equilibrio era molto chiaro a tutti. Ieri valeva per Forza Italia e oggi per i signori del M5S che non possono pretender che nel loro disfacimento di portare a casa piccolo scalpo per far vedere che ancora esistono. Capire cosa succeda nel Movimento mi è francamente difficile e ho di meglio da fare nella vita governando la Regione Liguria”. “Ognuno ha il diritto delle proprie preferenze – ha concluso - ma tutti hanno il dovere della generosità di approvare quei compromessi che draghi troverà sapendo che sono i migliori possibili per il Paese in questo momento. Quando poi ci sarà un governo politico si potranno afre cose diverse

“Aspettiamo di conoscere determinazioni del Governo. è stato spostato tutto di una settimana. Sappiamo che il Governo vuole allargare l’area del Green Pass, si parla di trasporti a lunga percorrenza, navi da crociera. Le Regioni sono state sempre molto prudenti nel valutare le misure del Governo, personalmente voglio ricordare che l’alternativa è fra stare aperti con il Green Pass o chiudere perché l’incidenza nel nostri territorio sta crescendo moltissimo come in tutta Europa e per il momento l’unica cosa che ci fa vivere tranquilli è il vaccino. Altrimenti con questi numeri avremmo gli ospedali già in serie sofferenza, e non siamo ancora ad Agosto”.

“Numeri neanche lontanamente veri, perché risalgono al passato. La maggior parte si è vaccinata per fasce d’età e non attraverso i canali dedicati agli insegnanti come accadeva all’inizio. La Liguria rispetta la media nazionale con l’80% degli insegnanti vaccinati con la prima dose e al 50% con le seconde dosi. Se va così, credo arriveremo alla riapertura delle scuole con una buona copertura degli insegnanti”. Lo ha detto a Sky TG24 Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite di ‘Timeline’