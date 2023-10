“Un terzo video sulla partecipazione della giudice Apostolico in una manifestazione di piazza contro Salvini e in cui si gridavano insulti ai poliziotti. La situazione è grave e preoccupante: la giudice ha assistito a urla, offese e accuse gravissime contro le forze dell’ordine. E nel nuovo video la si vede cantare, come allo stadio, ‘siamo tutti antifascisti’. Chi sarebbero i fascisti? Le forze dell’ordine? Il governo con la Lega? Ho grande rispetto della magistratura e delle istituzioni, serve andare a fondo della vicenda a tutela dei giudici che ogni giorno compiono il proprio mestiere con imparzialità, terzietà, abnegazione e spirito di servizio, sicuramente turbati da notizie come queste. Basta cortina fumogena dalla sinistra, basta tentativi di distogliere l’attenzione: serve fare chiarezza, immediatamente”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, commissario Lega Sicilia.