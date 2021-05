"Alla fine il buonsenso prevale sempre. Le nostre tesi garantiste sono figlie della cultura del diritto". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un'iniziativa che vede presente il movimento azzurro con dei gazebo in tutti i Municipi di Roma. "Serve fare una vera riforma della giustizia, ce lo chiede anche l'Europa per finanziare il Recovery. Mi auguro che si faccia in fretta, perché i tempi lunghi dei processi arrecano danno alla nostra economia, facendo fuggire imprenditori che vorrebbero investire".