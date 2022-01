“Finalmente è stato emanato il decreto che definisce i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con formula piena.

Una misura di grande civiltà frutto del lavoro della commissione giustizia di Forza Italia. Al momento il Fondo potrà contare su soli 8 milioni di euro. Il nostro obiettivo, adesso, sarà quello di incrementare le risorse a disposizione, affinché questo Fondo possa essere operativo al 100% e ristorare, così, tutti coloro - ogni anno in Italia abbiamo più di 100mila persone assolte con formula piena - che hanno avuto danni a causa della giustizia. Questo Fondo non deve essere un’iniziativa simbolica, ma dovrà diventare uno strumento efficace per aiutare chi è rimasto impigliato, ingiustamente e da innocente, nelle fittissime maglie dei processi. È cronaca di questi giorni la notizia dell’assoluzione, dopo una vicenda giudiziaria lunga dodici anni, del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Una storia che deve far riflettere, analoga a quelle di tanti, troppi, cittadini italiani.

Grazie a questo Fondo, adesso, in tanti potranno avere almeno un riconoscimento economico di quanto patito in anni spesi dietro ad una giustizia alcune volte troppo distratta”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.