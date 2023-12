"Da oggi siamo meno liberi. Con l'approvazione alla Camera della legge cosiddetta bavaglio, l'informazione nel nostro Paese è meno libera". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Pd.

“La maggioranza più di destra che il nostro Paese abbia conosciuto dal dopoguerra - sottolinea - ha deciso che la cronaca giudiziaria non va raccontata all'opinione pubblica. È vero, i processi non si fanno nelle piazze, ma nei tribunali. Ma decidere di vietare la pubblicazione degli integrali o degli stralci delle ordinanze cautelari fino alla conclusione delle indagini preliminari o all'udienza preliminare significa negare all'opinione pubblica il diritto di essere informata su temi come la lotta alla corruzione e la lotta alla mafia. I tempi del processo penale sono lunghi. La conclusione delle indagini preliminari può voler dire anche un anno, un anno e mezzo dal giorno dell'arresto".

“Fatti di interesse pubblico, una volta licenziata la legge, saranno così negati all'opinione pubblica. Conosceremo le malefatte dei colletti bianchi solo attraverso comunicati ufficiali: questa si chiama censura. Non c'entra nulla la difesa del diritto della presunzione d'innocenza, è solo l'ossessione della destra e del terzo polo di volere un'informazione al servizio del potere e non dei governati", conclude Ruotolo.