"L'attacco di Di Matteo nei confronti di Maurizio Gasparri è a dir poco sconsiderato e spudorato. A Di Matteo consigliamo di mettersi l'anima in pace perché non saranno certe le sue reazioni scomposte o le sue intemerate a far desistere Forza Italia dalla ricerca della verità riguardo a quella stagione della magistratura politicizzata che ha mietuto vittime e distrutto carriere. Forza Italia è impegnata per una giustizia giusta, seria, equilibrata, amministrata per conto della verità e in nome dei cittadini. Continueremo a chiedere in tutte le sedi e in tutti gli organismi azioni per la legalità e la verità, anzi siamo fieri di farlo, e di chiudere per sempre una stagione che ha visto azioni della magistratura abbattersi come una clava sulla politica".

Così in un nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera.