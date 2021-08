“L’esito positivo del tirocinio nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa, dell’Avvocatura di Stato, nonché nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, deve essere valutato come lodevole servizio presso la pubblica amministrazione e costituire formazione post lauream, riconoscendogli un punteggio equivalente a quello assegnato ai diplomi delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali (Sspl), dei Dottorati di Ricerca e dei Master di II livello. Questo è il nucleo centrale della proposta di legge, di cui sono prima firmataria, che intende modificare il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, sulle disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, in materia di formazione negli uffici giudiziari. Gli obiettivi di questa modifica delle regole di accesso al lavoro nella Pa sono due, entrambe molto rilevanti: da un lato, sanare una ferita e, cioè, restituire dignità a coloro che hanno svolto con merito un tirocinio di 18 mesi, con valutazione sottoposta alla verifica del capo dell’ufficio giudiziario; dall’altro, contribuire all’obiettivo di garantire al processo una ragionevole durata, anche attraverso il potenziamento degli organici dell’ufficio del processo, e contemporaneamente, di agevolare l’ingresso e una formazione di alto livello ai giovani laureati. Questo, del resto, è anche l’obiettivo delle riforme della giustizia all’esame del Parlamento, incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Governo. Una prima apertura in questo senso, per quanto concerne i concorsi straordinari, si è già avuta nel decreto Brunetta che stiamo discutendo. Si tratta ora di estenderla a tutti i concorsi pubblici”.

Così le deputate dem, Francesca Bonomo, prima firmataria della proposta di legge di modifica del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, sulle disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, in materia di formazione negli uffici giudiziari, e Chiara Gribaudo, responsabile Missione Giovani della segreteria nazionale del Pd.