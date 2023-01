"Non si può continuare a fare un uso distorto delle intercettazioni. Lo strumento è fondamentale per la lotta alla criminalità, così come è sacrosanto il diritto di cronaca. Ma perché pubblicare elementi che niente hanno a che fare con le indagini?". Lo afferma a 'Rai News 24' Raffaella Paita, presidente del Terzo Polo al Senato.