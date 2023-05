"Gli obiettivi da raggiungere sono comuni, per questo l'intento del Ministero è di assicurare massima attenzione e piena collaborazione ai magistrati di sorveglianza. Oggi abbiamo inaugurato una nuova stagione all'insegna dell'ascolto e del dialogo costruttivo. Al centro dell'incontro, che si è tenuto in via Arenula, c'è stato un primo confronto sui temi caldi. Fra questi la necessità di migliorare il sistema dell'esecuzione penale nel complesso delle sue fasi, con un particolare impegno sul lavoro in carcere, che non può prescindere, per quanto riguarda la politica, dalla necessità di perfezionare la legge che lo disciplina. E' poi emersa l'opportunità di istituire un tavolo Stato- Regioni, insieme al Dap e alla magistratura di sorveglianza, che consenta di individuare soluzioni efficaci alle evidenti criticità relative all'assistenza sanitaria dei detenuti, in particolare di quelli affetti da patologie psichiatriche, che non trovano posto nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Un focus è stato anche aperto sull'innovazione digitale e sull'introduzione del processo telematico, come pure sulla necessità di provvedere ad assunzioni di personale". Così il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.