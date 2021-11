“Il Veneto dispone solo di 1 distretto di Corte d’Appello e 7 Tribunali, pur essendo la seconda regione italiana per numero imprese. L’offerta di giustizia in questo territorio va rinforzata, anche alla luce delle opportunità di sviluppo che derivano dalla realizzazione della superstrada pedemontana veneta. Nel corso delle audizioni che si sono tenute oggi in commissione Giustizia, nell’ambito dell’analisi dei Ddl relativi alla geografia giudiziaria, la voce del Veneto si è fatta sentire forte e chiara. La Lega è a disposizione e pronta a collaborare con tutte le Istituzioni per garantire un soddisfacente livello di offerta di giustizia e favorire la costituzione del Tribunale della Pedemontana, presso l’ex Cittadella della Giustizia che ospitava il Tribunale di Bassano”.



Così il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.