“Se la giustizia funziona male, lo stato di diritto è in pericolo. Gli italiani meritano processi equi, in tempi certi, con le giuste garanzie. Nessuno abbia paura della partecipazione, quella vera, dei cittadini: i referendum sulla giustizia promossi da Matteo Salvini e dalla Lega sono una grande opportunità. Il primo weekend di luglio inizia un percorso atteso e necessario per il nostro Paese. Sono certo che la Lega lo percorrerà insieme a tantissimi italiani di buonsenso. Riformare la giustizia si può e si deve fare”.



Così il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama.