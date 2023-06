"Noi andremo avanti con la riforma della Giustizia pensata dal nostro presidente Silvio Berlusconi, di cui si discute ormai da anni in Italia. Occorre fare presto perché in questi anni si sono registrati problemi molto gravi, anche per quel che riguarda il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Ne parleremo con tutti, ma è arrivato il momento di decidere. E noi lo faremo in tempi rapidi”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia al Gr Radio Rai.