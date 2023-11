“Lui saprà, avrà più notizie di me: per quello che so io, ma non ho scavato, non solo, registro l’allarme di Crosetto: se riguarda il passato, la storia, lo capisco, perché in passato la magistratura è entrata a volte a gamba tesa. Se guardo alla storia, al fatto che alcuni magistrati hanno ritenuto che si potesse far politica a colpi di sentenza, capisco quello che dice Crosetto. Se invece guardo al presente.

Io non ho elementi: se li ha Crosetto fa bene a lanciare l’allarme. Personalmente non posso aiutare”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’evento Direzione Nord a Milano, in merito alle dichiarazioni del ministro Crosetto sulla magistratura.