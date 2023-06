"Il governo batte finalmente un colpo sul tema della giustizia penale e lo fa con un disegno di legge a firma di Carlo Nordio che pare non deludere le aspettative dei liberali e dei garantisti. Le bozze del ddl che stanno circolando cancellano l'abuso d'ufficio, confinano entro limiti più precisi un reato vago e indeterminato come il traffico d'influenze ed evitano l'uso distorto delle intercettazioni. Vedremo i testi quando il provvedimento sarà ufficiale ma, se queste sono le premesse, potremo forse fare un passo importante per un vero giusto processo e contro l'uso politico della giustizia". Così in una nota Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.