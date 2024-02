"Con il ddl Nordio un altro arretramento: continuano a confondere la necessità di rendere i processi più efficienti con la tentazione di cancellare reati". Lo dice Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia e parlamentare di Avs. "Il reato di abuso d'ufficio può essere riformato ma non può essere cancellato, l'intervento restrittivo sulle intercettazioni, gli ulteriori elementi di confusione per lo svolgimento dei processi denunciati dai magistrati, le norme per impedire ai giornalisti di svolgere il proprio mestiere.

In questo Paese, ancora una volta, il rapporto fra politica e giustizia si configura come un conflitto tra poteri. E questa non è una buona cosa".