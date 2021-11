“Esprimo solidarietà al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà che è stato condannato in primo grado a una sospensione di 18 mesi e lascia senza guida la sua città per una vicenda irrilevante di abuso di ufficio, se abuso di ufficio può dirsi aver concesso alcuni locali ad una onlus. Il garantismo è un principio sacro, sancito dalla nostra Costituzione che non può essere messo da parte per effetto della legge Severino”, così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.v