"La proroga dei contratti in scadenza degli operatori giudiziari a tempo determinato esclusi dalla stabilizzazione dello scorso dicembre è un’ottima notizia per la giustizia italiana e per le famiglie di questi lavoratori inspiegabilmente esclusi. Con una giustizia già flagellata dalle gravi carenze di organico, non potevamo permetterci di perdere del personale già formato e pronto al lavoro. Il Governo Meloni, in meno di un mese, ha invertito la rotta su una scelta illogica ereditata dal governo precedente. La proroga è direttamente funzionale alla giusta stabilizzazione dei 357 lavoratori attualmente esclusi". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.