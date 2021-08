“È molto positivo l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno a mia prima firma sul recepimento tempestivo della direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza. Ringraziamo profondamente la Ministra Cartabia per l'attenzione e la sensibilità al tema. Il Governo ha formalente confermato il proprio impegno ad attuare la delega ricevuta pochi mesi fa nella Legge di Delegazione Europea. Pertanto, in Italia saranno adottate a breve tutte le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le conferenze stampa e le varie dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.

Siamo molto soddisfatti. Con il recepimento della direttiva si mette infatti in condizione il nostro Paese di fare un passo avanti deciso verso l’affermazione di princìpi europei di civiltà e garanzia giuridica, di cui la presunzione di innocenza costituisce un cardine imprescindibile”.

Lo dichiara il vice capogruppo dem alla Camera Piero De Luca