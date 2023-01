“Ho firmato con grande convinzione la petizione lanciata da Il Fatto Quotidiano, indirizzata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per destituire Carlo Nordio da Ministro. Dopo le preoccupanti e inquietanti dichiarazioni durante la campagna elettorale, ora le sue proposte stanno concretamente minacciando la giustizia italiana, riportandola indietro anni luce, e la nostra Costituzione. Nordio ha avuto il coraggio di minimizzare il fenomeno mafioso e con le misure che ha messo o vuole mettere in campo non sta facendo altro che favorire corrotti, corruttori ed evasori. Non possiamo permetterlo. Abbiamo il dovere di difendere la nostra giustizia e la nostra libertà e non è possibile che il ministro della Giustizia, che dovrebbe essere in prima linea in questa battaglia, si riveli, invece, proprio colui che fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote. Difendiamo il Paese che vogliamo lasciare ai nostri figli”, così in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare e coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle.