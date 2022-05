“Il 12 giugno si va al voto per cambiare la giustizia c'è un silenzio imbarazzante che si è creato attorno ai referendum. Silenzio della politica, anzitutto. Oggi i partiti a doppia cifra non dicono nulla, ma di fatto boicottano il referendum". Lo ha detto Roberto Calderoli, senatore della Lega, a ‘Coffee Break’ su La7.

"È uno schifo - attacca lo storico esponente del Carroccio - come un partito che si dichiara democratico fa campagna per il no, non fa finta che non accada nulla. Così si viola l'articolo 75 della Costituzione: il popolo è chiamato a decidere, non puoi tenerlo fuori. E' un fatto oggettivo che la giustizia non funzioni, però da 40 anni il Pd e chi lo ha preceduto non ha il coraggio di prendere posizione per non inimicarsi chi la giustizia la amministra”.