"Osservo con interesse che si stanno moltiplicando le conversioni sulla via del garantismo, e non può essere che un bene per la democrazia un ritorno collettivo ai dettami costituzionali sulla giustizia. Forza Italia è in prima linea fin dalla sua fondazione per varare una riforma in grado di assicurare il giusto processo, ma ci è sempre stato impedito. Ora aspettiamo tutte queste conversioni alla prova dei fatti, a partire dal confronto sulle proposte della Commissione Lattanzi, il massimo punto di equilibrio possibile con questa maggioranza. In questo senso, non riteniamo che i sei referendum presentati dai radicali e dalla Lega siano un sabotaggio all’iter in Parlamento della riforma Cartabia, anzi, se approvati saranno uno stimolo a completare in un secondo tempo il percorso riformatore. Poniamo però una questione di coerenza ai neofiti del garantismo: se tutti, come pare, ritengono le riforme non più rinviabili perché va restituita credibilità alla giustizia, dovrebbero coerentemente convenire sull’esigenza di una commissione parlamentare per fare luce sulle storture, sulle degenerazioni correntizie e sugli scandali venuti alla luce con i casi Palamara e Amara”.



Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.