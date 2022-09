“Con l'approvazione dei pareri in commissione oggi abbiamo concluso il lavoro sulla riforma della giustizia. Il governo può ora adottare i decreti che innovano profondamente il processo civile e il processo penale, e che introducono l'ufficio del processo, mettendo in condizione la nostra giustizia di essere più veloce ed efficiente, nel rispetto delle garanzie e dei diritti delle persone coinvolte. Un grande risultato, al quale il Partito democratico ha contribuito in modo decisivo, accompagnando la ministra Cartabia nel trovare le soluzioni migliori per raggiungere l'obiettivo. Ora inizia una stagione nuova per la giustizia italiana, alla quale mi auguro tutti gli operatori del diritto contribuiranno perché dispieghi tutti i suoi effetti nel modo migliore”.

Lo dichiara Alfredo Bazoli, deputato dem e candidato per il Senato in Lombardia -P03.