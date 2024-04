“Il Giubileo 2025 rappresenta un evento straordinario, che richiede il massimo impegno e la più stretta sinergia da parte delle istituzioni. Siamo al lavoro per la realizzazione degli interventi necessari sul piano della mobilità, della sicurezza e dell’accoglienza. L’obiettivo è quello di procedere spediti con le opere, l’Italia sarà al centro del mondo e si farà trovare pronta ad ospitare milioni di fedeli”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante che, in rappresentanza del Ministero, ieri ha partecipato alla riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento sul Giubileo 2025 che si è svolta a Palazzo Chigi.

“Gli interventi messi in campo per le opere connesse alla realizzazione del Giubileo - aggiunge Ferrante - sono oggetto del nostro costante monitoraggio.

Seguiamo con la massima attenzione lo stato di avanzamento dei lavori, che continua a registrare miglioramenti soprattutto per quanto riguarda le competenze di Anas e Rfi. Il Giubileo sarà anche l’occasione per creare una città più moderna, accessibile e sostenibile a livello di infrastrutture e trasporti. Nel 2025 Roma sarà ancora una volta ‘Caput mundi’, meta di pellegrinaggio ed eccezionale vetrina in grado di accrescere il prestigio del nostro Paese. Come Ministero continueremo a prestare tutto il nostro supporto per il Giubileo, consapevoli della dimensione sociale e culturale, oltre che spirituale, di un evento così importante”.