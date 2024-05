"Noi dobbiamo pagare di più il lavoro, la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese. Ma non per questo ci si può affidare ciecamente al salario minimo. Sono favorevole ma se per finanziarlo devo far pagare il ceto medio, come prevedeva la proposta di legge firmata da Conte e Schlein si è fatto il capolavoro. Serve il salario di ingresso. Ti sei laureato? Sei uscito bene dall'università? Bene, non puoi prendere 800 euro come primo stipendio, in America prendi 80mila dollari come primo stipendio". Lo afferma Matteo Renzi, leader di Iv, a 'PolitiGame', format di Skuola.net realizzato in collaborazione con Binario F.