“Domani, giovedì 26 gennaio, in occasione della commemorazione del Parlamento europeo della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, le sedi parlamentari di Bruxelles e Roma saranno collegate assieme, dalle 11.00 alle 11.30, per condividere un momento riflessione.” Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare, componente della commissione per gli Affari Esteri e delegazione per le relazioni con Israele. E conclude: “Coglieremo, infatti, l’occasione delle parole del Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, che verranno pronunciate alla sessione plenaria straordinaria con una solenne cerimonia di commemorazione delle vittime dell'Olocausto, per assumerci anche noi la responsabilità collettiva di proteggere la memoria, quale unica salvaguardia di un presente di dignità e valore per gli individui. Ribadiamo così il nostro impegno a prevenire e contrastare ogni forma di intolleranza, antisemitismo e violenza.”

Bruxelles e Roma Insieme per la Commemorazione delle Vittime dell’Olocausto

Giornata Internazionale della Memoria, verrà trasmessa dal sito del Parlamento europeo al link:

https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20230126-1100-SPECIAL-OTHER&fbclid=IwAR0-EVbdVUG62C1hOD0lrAmXe_SnYhM-7P1mh7_3tiD9MVpij23C-SFV-UY

Saranno presenti:

Anna Cinzia Bonfrisco - Europarlamentare, Delegazione per le relazioni con Israele

Susanna Ceccardi - Europarlamentare, Delegazione per le relazioni con Israele

Nicola Procaccini - Europarlamentare, Conferenza dei presidenti di delegazione

Lucio Malan - Senatore, capogruppo Fratelli d'Italia

Mara Bizzotto - Senatrice

Fiamma Nirenstein - Giornalista, scrittrice, Deputata XVI legislatura

Marco Patricelli - già Professore di Storia dell’Europa contemporanea, scrittore