"Tonda, morbida, fragante, con il suo famoso cornicione. Oggi il mondo celebra la pizza, indiscusso simbolo della cultura gastronomica dell'Italia grazie all'arte dei pizzaiuoli napoletani patrimonio dell'Umanità e ai custodi dell'Associazione Verace Pizza Napoletana. Giù il cappello. Per questo occorre tutelare le nostre materie prime a cominciare dal grano sul quale sono in corso speculazioni internazionali con un prodotto che non può certo essere equiparato al nostro per qualità, salubrità e tracciabilità".

Lo scrive sui social Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.