"Oggi è la Giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Fino a pochi anni lo avremmo ritenuto un tema lontano, non "nostro". Parole come desertificazione, cambiamento climatico, sembravano essere patrimonio e interesse di pochi in un mondo che correva veloce e irresponsabile, in nome di uno sviluppo dissennato, ma poi, improvvisa e accelerata, la consapevolezza, collettiva, di qualcosa che non è più come prima.” E’ quanto scrive la deputata del Pd, Barbara Pollastrini, in un post sulla sua pagina Fb. “La desertificazione – continua Pollastrini- è uno dei grandi flagelli di questo millennio, strettamente legata alle migrazioni epocali che provengono dall'Africa sub sahariana. Terre già povere che divengono deserto. Luoghi che divengono impossibili per la vita, devastati anche da dittature e guerre che costringono migliaia, poi probabilmente milioni di donne, bambini spesso soli, ad attraversare il deserto e il Mediterraneo, il "più grande cimitero del nostro tempo" come lo ha definito Papa Francesco in questi giorni. La battaglia contro il deserto dei luoghi – conclude Pollastrini- deve accompagnarsi alla battaglia contro l'aridità delle coscienze dei Paesi più ricchi sul grande tema globale dei diritti umani”.