"Oggi per me, come per tutti gli italiani, è una giornata particolare, la giornata dedicata ai tumori, al contrasto e alla loro conoscenza, perché la conoscenza dell'avversario è sempre il primo requisito per batterlo.

Questa è una battaglia che tocca tutti, sulla propria pelle o su quella di un proprio caro, nessuno escluso, perché nessuno purtroppo è immune da malattia che in passato ho definito la nostra pandemia quotidiana, la nostra pandemia infinita, che colpisce tutti, bambini inclusi.

Il sottoscritto combatte questa battaglia contro un tumore ormai da quasi 12 anni, per fortuna con ottimi risultati, e proprio ieri ne ho parlato pubblicamente in un convegno a Venezia dedicato ad un altro aspetto di questa battaglia, quello dell'oblio oncologico, del dopo.

Ma oggi, in questa giornata simbolo nella lotta ai tumori, voglio lanciare un messaggio positivo: la ricerca e la cura hanno fatto passi da gigante, impensabili fino a pochi anni fa, e la nostra sanità pubblica italiana ha eccellenze di altissimo livello nella lotta contro il cancro come l'Istituto Oncologico Veneto, di Padova, dove sono in cura, o altri analoghi centri di eccellenza disponibili per ogni cittadino.

Per cui il messaggio che lancio oggi, sul mio esempio, è che questa battaglia la possiamo vincere e abbiamo maggiori possibilità di farlo attraverso la prevenzione, con controlli periodici, e affidandoci ai nostri medici, che sono bravi veramente, e infatti recentemente l'agenzia Bloomberg ha classificato il nostro sistema sanitario come terzo al mondo assegnandoci una virtuale medaglia di bronzo che deve darci orgoglio e speranza.

Concludo con un auspicio: quello che si dedichi sempre il massimo impegno, anche finanziario, nella ricerca, nella cura e nella prevenzione di ogni forma tumorale, incluse quelle più rare".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.