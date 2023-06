“Non si può bandire la plastica per legge, nemmeno quella monouso, e non si possono cancellare le imprese della plastica che portano posti di lavoro e crescita; è nostro compito costruire un circuito per il riciclo delle plastiche grazie agli impianti distribuiti in modo uniforme. Questo è il cambio culturale di cui abbiamo bisogno, solo così si può azzerare la plastica negli oceani”. Lo scrive Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, in occasione della Giornata mondiale incentrata quest’anno sulle plastiche, che poi spiega: “La plastica rimane un prodotto indispensabile, come ha dimostrato l’esperienza della pandemia, e l’industria della plastica, che per tempo si è orientata alla sostenibilità e al riciclo, è da difendere e sostenere di fronte alle impuntature ideologiche della UE”. “Non solo – aggiunge Mazzetti – la plastica è uno dei materiali che maggiormente si possono riciclare e intorno al riciclo è già nato un sistema economico virtuoso. Assorimap, l’Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di materie plastiche, ha dimostrato nel 2022, numeri alla mano, che il riciclo è fonte di crescita, di sviluppo e di posti di lavoro oltreché indispensabile fonte di nuovo materiale, sempre più prezioso e ambito, in un momento di scarsità e costi elevati; un nodo da risolvere è quello della distribuzione non uniforme degli impianti per il riciclo (40% nel Nord Ovest e 25% nel Nord Est di quelli censiti). Questo è il nodo da risolvere”. “Una risposta concreta – ricorda – è data al finanziamento dei progetti faro per il riciclo della plastica finanziati grazie al PNRR che permetteranno di dare nuova vita agli scarti che finiscono in mare. È una scelta corretta perché va nella direzione di coinvolgere gli attori della filiera della plastica”. “La politica deve tutelare tutti gli interessi in gioco e fare sintesi, non seguire i dettami dell’ideologia che ha dato scarsi risultati se non creato problemi: la natura è il bene più prezioso che il creato ha dato all'umanità e la si tutela seguendo la scienza sì ma appoggiandosi alla tecnologia”, conclude Mazzetti.