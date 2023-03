"Il Covid ha cambiato le nostre vite. Eppure l'Italia ha mostrato in quei momenti drammatici il suo vero volto di Paese grande, generoso e instancabile. Il volto di chi nelle corsie degli ospedali ha affrontato un virus sconosciuto a mani nude, medici e infermieri che hanno dato la vita per tutelare la nostra salute. Il volto di chi ha dovuto ripartire da zero, con coraggio, forza e determinazione. Il volto di chi si è affidato alla scienza, nonostante la paura. Ma soprattutto, il volto di quelle famiglie che, in quei giorni terribili, hanno perso i loro cari". Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, in occasione della Giornata del ricordo delle vittime del Covid.

"Questa Giornata è un monito a fare tutto il possibile per rafforzare il nostro sistema sanitario, e un momento per essere accanto a chi ha vissuto e vive ancora oggi il dolore immenso della perdita di una persona vicina a causa del Covid", ha aggiunto.