"Quasi due anni di attesa per una mammografia, un anno per una ecografia, screening oncologici in ritardo. Questa Giornata mondiale contro il cancro sia l'occasione per riflettere e agire, ponendo la sanità al primo posto, così come Azione con Carlo Calenda chiede da tempo. Per recuperare questi ritardi e non lasciare sole le persone di fronte alla malattia, per puntare sempre più alla prevenzione e alla ricerca, per supportare adeguatamente medici e infermieri per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, il sistema sanitario nazionale non può accontentarsi di soluzioni parziali". Così la senatrice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione.