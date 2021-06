"Pieno sostegno alla mobilitazione dei giornalisti. La difesa della nostra democrazia passa anche dalla tutela della libertà e del pluralismo dell'informazione, che non può essere delegata a piattaforme e algoritmi. Diritti irrinunciabili che, come tali, richiedono anche investimenti adeguati e per tutte le realtà editoriali, comprese quelle tradizionali. Per conciliare da una parte le sfide digitali e, dall'altra, quelle occupazionali e previdenziali occorrono misure concrete. Più garanzie contrattuali, equo compenso e, non ultimo, la tutela dell'Inpgi sono solo alcuni dei temi che politica e istituzioni devono affrontare anche in chiave Pnrr".

Così il capogruppo Lega in commissione di Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio.