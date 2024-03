"Auguri di buon lavoro a Tommaso Cerno, da oggi alla guida del Tempo, una delle testate storiche del nostro Paese e di Roma in particolare. La sua esperienza, anche come ex parlamentare, sarà sicuramente utile per avere una visione competente nel panorama dell'informazione, sui fatti nazionali e internazionali". E' quanto dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.