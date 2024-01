"Il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7 Abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e noi intendiamo onorarla al meglio delle nostre possibilità, dimostrando ancora una volta quanto l'Italia sia capace di tracciare la rotta". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video nel quale ha presentato il lancio della presidenza italiana del forum intergovernativo che si terrà dal 13 al 15 giugno in Puglia.

“L’Italia ha assunto questa responsabilità in un tempo particolarmente complesso: il sistema internazionale basato sulla forza del diritto è stato messo in discussione dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e la violazione dei principi che tengono unita la comunità internazionale sta scatenando focolai di conflitto in diverse aree del mondo", ha concluso Meloni.