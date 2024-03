Dobbiamo proseguire nell’opera di attuazione delle politiche strutturali già avviate dal governo, per sostenere l’economia, compresa la riforma fiscale che stiamo portando avanti a tempi di record”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti parlando in occasione del giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo.

Giorgetti ha ribadito l'importanza di "avere un fisco più equo, efficiente e meno gravoso per imprese e cittadini, favorendo occupazione e investimenti. Sostenere la transizione verso un’economia più sostenibile con scelte di prudenza e realismo nel rispetto dei conti pubblici e la sostenibilità, del debito. Abbiamo davanti scenari economici complicati e per questo il ruolo della Gdf è sempre più indispensabile per contrastare l’illegalità economica e finanziaria. L’illegalità è un grave ostacolo alla crescita e allo sviluppo del Paese”, ha aggiunto.

“Il ruolo della Guardia di finanza - h sottolineato il Ministro - è fondamentale per accompagnare nella legalità il processo di rilancio dell’economia del nostro Paese nei complicati scenari geopolitici che viviamo. La nostra economia è cresciuta anche nel 2023, sebbene in ritmo inferiore, e mostra una discreta vitalità. Rafforzare questi elementi di crescita è necessario anche nel prossimo futuro per affrontare con maggiore fiducia lo scenario di incertezze internazionali e sostenere i segnali positivi del mercato del lavoro”, ha concluso.