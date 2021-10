"Se Salvini è contento io sono contento, se Draghi è contento io sono contento, se Salvini e Draghi sono contenti io sono felice". Così Giancarlo Giorgetti, in merito al chiarimento che c'è stato tra il premier Mario Draghi e Matteo Salvini, parlando alla rassegna Forum in Masseria, in diretta streaming dalla Masseria Li Reni di Manduria. "Credo che sia un bene per tutti, un bene per la Lega e per il governo. D'altra parte sapevamo che entrando al governo e assumendoci la responsabilità facevamo un investimento", ha aggiunto il ministro dello Sviluppo Economico leghista.

"I tempi sono complicati i problemi sono molto seri, la politica deve cogliere il senso dei tempi, questo governo grazie anche al contributo fondamentale della Lega e della visione delle cose della Lega stia dando un contributo alla situazione complessa. Dopo il temporale - ha concluso - viene sempre il sereno, fa parte delle regole della politica, non c'è niente di sorprendente" ha concluso.