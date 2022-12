L'Italia è tra i Paesi Ue che nel 2023 avrà la percentuale di misure mirate contro il caro-energia "superiore ad altre", avranno "carattere temporaneo" e saranno estese oltre il primo trimestre. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Voglio anticipare le critiche sul fatto che abbiamo previsto misure solo per il primo trimestre: è un orientamento dato dalla Commissione Ue che chiede di continuare ad aggiornare, rispetto all'evoluzione, il tipo di intervento che non può essere previsto in modo indefinito. Ma ahimè sarà necessario estenderlo ulteriormente", ha aggiunto.