"Dobbiamo assicurare tutele e diritti per queste 'nuove' forme di lavoro. Oggi sul Financial times la battaglia dell'Italia per i diritti dei lavoratori della gig economy". Cosi' su Twitter Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, deputato e vice segretario Pd.

Dobbiamo assicurare tutele e diritti per queste “nuove” forme di lavoro. Oggi su @FT la battaglia dell’Italia per i diritti dei #lavoratori della #gigeconomy https://t.co/6X7mzfR7he — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) April 5, 2021